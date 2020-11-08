Алиев: “Азербайджанская армия освободила город Шуша от армянской оккупации”

Шуша — один из ключевых городов Нагорного Карабаха.

Азербайджанская армия взяла под контроль город Шуша.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении, пишет 1news.az.

"С чувством большой гордости объявляю, что город Шуша освобожден от оккупации. Шуша - наша! Карабах - это Азербайджан! ", - заявил он.

Азербайджанский город Шуша был оккупирован армянскими вооруженными силами 8 мая 1992 года.

В результате оккупации Шуша и 30 сел района были разрушены, погибли 195 мирных жителей, 165 получили ранения, 58 пропали без вести, более 24 тысяч человек подверглись этническим чисткам.

Отметим, Шуша, древняя столица Нагорного Карабаха - ключевой стратегический город, находящийся непосредственно рядом с нынешней столицей НКР, городом Степанакерт. Это также ключевая высота, с которой город хорошо простреливается.

Напомним, что 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Со временем военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

В октябре РоSSийская Федерация пообещала предоставить Еревану всю необходимую помощь в конфликте с Азербайджаном, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.