Кличко поздравил Байдена с победой на выборах

Мэр Киева отметил, что верит в прогресс партнерских отношений между Украиной и США.

Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США .

Об этом Кличко написал в своем Телеграм-канале.

"Имел честь встречаться с ним и в Соединенных Штатах, и в Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии роSSийской агрессии и в процессе реформ. Джо Байден хорошо знает нашу страну и является ее симпатиком ", - говорится в заявлении Кличко.

Мэр Киева отметил, что верит в прогресс партнерских отношений между нашими государствами и в эффективное сотрудничество в борьбе Украины за территориальную целостность и демократические преобразования.

Ранее Байдена с победой поздравили лидеры Европейского Союза и руководство НАТО, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Высказали свои поздравления также канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании за президента. Он получает 273 голоса из 270 необходимых благодаря 20 голосам Пенсильвании.

Джо Байден после объявления его победы на выборах призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединиться как нация.

Во время пресс конференции, организованной юридической компанией Трампа в Питтсбурге, штат Пенсильвания, главный представитель президента Рудольф Джулиани представил свидетелей - наблюдателей от Республиканской партии, которых не допустили должным образом на избирательные участки в этом штате. Также объявлено о голосовании "мертвых душ" и возможном вбросе бюллетеней в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В то же время Джулиани, реагируя на решение отдельных американских медиа объявить Байдена победителем выборов, подчеркнул: "Все медиа определили? Боже мой! Мы забыли о законодательстве? Медиа не решают, кто победил. А суды - да".

Глава юридической команды действующего главы Белого дома сообщил, что в ближайшее время будут задокументированы иски в окружные суды ряда штатов, в том числе и Пенсильвании.