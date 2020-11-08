Остановка голосования в Джорджии произошла из-за программного обновления избирательных машин

В округах Морган и Спелдинг в течение нескольких часов избиратели не могли подавать бюллетени после того, как электронные устройства вышли из строя.

Технологический сбой, который остановил голосования в двух округах американского штата Джорджия во вторник, произошел из-за того, что поставщик загрузил программное обновление своих избирательных машин накануне.

Об этом заявил ответственный за проведение окружных выборов, пишет politico.com.

Официальные представители штата заявили, что в округах Морган и Спэлдинг течение нескольких часов избиратели не могли подавать бюллетени после того, как электронные устройства вышли из строя.

В связи с задержками судья Верховного суда В. Флетчер Семс продолжил голосования в 23: 00.В округах используются машины для голосования (производитель компания "Dominion Voting Systems") и электронные опросники для получения подписей избирателей (компания "KnowInk»).

Решение проблемы заняло определенное время, техники привлекли для этого дополнительное оборудование.

В компаниях не прокомментировали ситуацию. Кто скачал обновление и или проверили ли его перед загрузкой - неизвестно.

Напомним, в Джорджии, где в избирательной гонке за кресло президента США кандидат от Демократической партии США Джо Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа, пересчитывали голоса из-за незначительной разницы в полученных результатах.

Американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании за президента. Он получает 273 голоса из 270 необходимых благодаря 20 голосам Пенсильвании.

Джо Байден после объявления его победы на выборах призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединиться как нация.

Во время пресс конференции, организованной юридической компанией Трампа в Питтсбурге, штат Пенсильвания, главный представитель президента Рудольф Джулиани представил свидетелей - наблюдателей от Республиканской партии, которых не допустили должным образом на избирательные участки в этом штате. Также объявлено о голосовании "мертвых душ" и возможном вбросе бюллетеней в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В то же время Джулиани, реагируя на решение отдельных американских медиа объявить Байдена победителем выборов, подчеркнул: "Все медиа определили? Боже мой! Мы забыли о законодательстве? Медиа не решают, кто победил. А суды - да".

Глава юридической команды действующего главы Белого дома сообщил, что в ближайшее время будут задокументированы иски в окружные суды ряда штатов, в том числе и Пенсильвании.