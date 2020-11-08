ТКГ: на Луганщине погиб военный, вероятная причина смерти - самоубийство

Следствие ведут работники Национальной полиции Украины.

ТКГ: на Луганщине погиб военный, вероятная причина смерти - самоубийство
Фото: lexinform.com.ua

7 ноября в Луганской области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад.

Об этом сообщил Телеграм-канал Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

По предварительным данным, причина смерти не боевая, возможно, самоубийство.

Следствие проводят работники Национальной полиции Украины.

"Спекуляции относительно "... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ», которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми. Украинская делегация выражает свое искреннее соболезнование родным и близким погибшего ", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот

Напомним, по информации Львовской ОГА, вчера о 06:00 во время боевых действий на Востоке Украины на передовой погиб 20-летний воин Олег Свинарик.

В свою очередь, пресс-центр штаба ООС заявил, что за минувшие сутки боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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