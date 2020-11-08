В Вооруженных силах за сутки ковид заболело 155 человек

В целом в ВСУ короонавирусом болеет 2230 человек, летальных случаев – 19.

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 155 новых случаев заболеваний острым респираторным заболеванием COVID-19.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 18 человек.

По состоянию на утро 8 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 2230 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4627 человек, летальных случаев - 19.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 390 человек.

В ВСУ предупреждают, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 315, медработников - 326.

С 9 ноября вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне. До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время к смягчению карантина не готова ни одна область.

6 ноября Верховная Рада Украины усилила ответственность за отсутствие масок в течение карантина в общественных помещениях и транспорте. Штраф составит от 170 до 255 грн.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.