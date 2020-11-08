В Вооруженных силах за сутки ковид заболело 155 человек
В целом в ВСУ короонавирусом болеет 2230 человек, летальных случаев – 19.
За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 155 новых случаев заболеваний острым респираторным заболеванием COVID-19.
Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.
Из них в учреждениях здравоохранения находится 18 человек.
По состоянию на утро 8 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 2230 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4627 человек, летальных случаев - 19.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 390 человек.
В ВСУ предупреждают, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 315, медработников - 326.
С 9 ноября вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне. До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин.
По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время к смягчению карантина не готова ни одна область.
6 ноября Верховная Рада Украины усилила ответственность за отсутствие масок в течение карантина в общественных помещениях и транспорте. Штраф составит от 170 до 255 грн.
Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.