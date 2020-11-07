Выборы в США: Зеленский поздравил Байдена с победой

Выборы в США уже практически назвали имя победителя президентской гонки. Им стал соперник действующего президента, кандидат от демократов Джо Байден. Хотя официально результаты выборов будут объявлены только 13 декабря, на коллегии выборщиков, но уже сейчас преимущество Байдена очевидно, и Трампа может спасти от поражения только чудо. Однако чудо вряд ли случится. Нового лидера самой мощной мировой державы уже начали поздравлять с победой. Поздравил его и украинский гарант Владимир Зеленский.

"Поздравляю Джо Байден и Камала Харрис! Украина оптимистично смотрит на будущее стратегическое партнерство с США . Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!", - написал он в своем Twitter .

Некоторые политологи прогнозируют Зеленскому непростые отношения с Байденом. Ведь в прошлом году, только став президентом, Владимир Зеленский был втянут Трампом в скандал с телефонным разговором, в котором американский президент потребовал от него заняться расследованием бизнес-деятельности сына Байдена, Хантера, в Украине.

В то время еще совсем неопытный, как политик , Владимир Зеленский наговорил в трубку много лишнего. И все это лишнее впоследствии стало достоянием всего мира, на время став топовой темой в мировой политике.