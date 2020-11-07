Зеленский отреагировал на нападение в Кривом Роге

Президент отметил, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы украинских городов стали безопасными.

Зеленский отреагировал на нападение в Кривом Роге
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает нападение в Кривом Роге проявлением терроризма.

Об этом глава государства заявил в Telegram.

"Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценен иначе. Но именно так - это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого ", - написал Зеленский.

Президент отметил, что силовики должны сделать все для того, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными.

"Превенция преступлений - вот это считаю главной задачей для правоохранителей. Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере, часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно как-то демонстрировали в предыдущей жизни, что могут совершить подобное. Мы об этом должны знать", - отметил Зеленский.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших.

"Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них - ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума! Каждый день - новости о подобных безумствах. К этому точно никогда нельзя привыкнуть. Но, к сожалению, в любой стране есть подонки, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улице города. По любым абстрактным причинам принести трагедии сразу во многие семьи. Мы об этом должны говорить откровенно и должны это остановить ", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня в Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих и убил 2 человек. Еще 8 - пострадали. Среди пострадавших - 8-летний мальчик. Злоумышленника задержали. Им оказался 37-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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