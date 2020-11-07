Резников пояснил, почему РоSSия и боевики затягивают обмен удерживаемыми лицами

По его словам, о вопросе возвращения заключенных из оккупированного Крыма будет идти речь на отдельной крымской площадке.

Процесс обмена пленными затягивается, так как представители группировок "ДНР" и "ЛНР" не получили команды из Москвы.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Это такая тактика на затягивание переговоров. Они ставят нас в сложные условия, что на нас будут оказывать давление родственники людей, страдающих в тюрьмах, и мы, может, пойдем на уступки там, где мы не хотим идти на уступки ... В Кремле есть одно лицо, которое принимает окончательные решения. Это президент РоSSийской Федерации ... Далее они выполняют его команду тем или иным способом. Нет субъектности у людей, принимающих участие как от РоSSийской Федерации, так и приглашенные в ОРДЛО, которые на оккупированной территории. Я это подтверждаю", - сказал Резников.

По его словам, о вопросе возвращения заключенных из оккупированного Крыма будет идти речь на отдельной крымской площадке.

"Мы ожидаем помощи наших западных партнеров для того, чтобы начать переговоры и по вопросам Крыма, о людях, которые являются политическими заключенными или в Крыму, или вывезены на материковую территорию РоSSийской Федерации", - отметил Резников.

Напомним, в июле руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал очередной обмен пленными в ближайшее время. Ермак заверил, что на переговорах все стороны подтвердили важность проведения очередного саммита лидеров "нормандского формата".

"Никто не отрицает, что этот саммит должен пройти как можно быстрее. Поэтому, я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться", - сказал он.