Зеленский: на границе не должно быть ни одного слабого места

Об этом Президент Украины заявил во время визита в отделение инспекторов пограничной службы «Рассыпное» в Луганской области.

Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил отделение инспекторов пограничной службы «Рассыпное».

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский, в частности, ознакомился с тактико-специальными занятиями пограничников.

Фото: пресс-служба ОПУ

Фото: пресс-служба ОПУ

Фото: пресс-служба ОПУ

Группа быстрого реагирования продемонстрировала отражение вооруженной провокации. Президент также осмотрел образцы специальной техники - автомобили «Казак-2», «КрАЗ Кугуар», Land Rover и ознакомился с оборудованием специальной комплексной информационно-коммуникационной аппаратной, которая предназначена для обеспечения надежной связи в полевых условиях.Владимиру Зеленскому продемонстрировали образцы вооружения и приборы радиологического контроля у пограничников.

Также Глава государства осмотрел помещение мобильного полевого госпиталя, рассчитанного на прием 60 пациентов. В режиме видеосвязи Глава государства заслушал доклады начальников пограничных отрядов.

Зеленский отметил, что государственная граница - это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным.

«Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, которое продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными», - отметил он.

Зеленский также выразил убеждение, что Украина полностью восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, послы Германии и Франции в Украине назвали открытие нового пропускного пункта "Счастье" в Луганской области одним из конкретных результатов последнего саммита "Нормандской четверки".

Новый контрольный пункт въезда-выезда должен начать работу 10 ноября. Здесь, в частности, будет работать отделение «Ощадбанка», почта и Центр предоставления административных услуг.