Зеленский: на границе не должно быть ни одного слабого места
Об этом Президент Украины заявил во время визита в отделение инспекторов пограничной службы «Рассыпное» в Луганской области.
Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил отделение инспекторов пограничной службы «Рассыпное».
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Зеленский, в частности, ознакомился с тактико-специальными занятиями пограничников.
Также Глава государства осмотрел помещение мобильного полевого госпиталя, рассчитанного на прием 60 пациентов. В режиме видеосвязи Глава государства заслушал доклады начальников пограничных отрядов.
Зеленский отметил, что государственная граница - это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным.
«Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, которое продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными», - отметил он.
Зеленский также выразил убеждение, что Украина полностью восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, послы Германии и Франции в Украине назвали открытие нового пропускного пункта "Счастье" в Луганской области одним из конкретных результатов последнего саммита "Нормандской четверки".
Новый контрольный пункт въезда-выезда должен начать работу 10 ноября. Здесь, в частности, будет работать отделение «Ощадбанка», почта и Центр предоставления административных услуг.