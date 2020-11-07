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2020-11-07
На передовой погиб 20-летний военный из Львовской области
Олег Свинарик служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде.
Сегодня в Луганской области погиб 20-летний военный из Львовской области Олег Свинарик.
Об этом пишет zaxid.net.
Олег Свинарик служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде.
Фото: zaxid.net
Как сообщил участник боевых действий на Донбассе, волонтер Владимир Правосудов (Штурм) парень погиб в 6:00 утра в районе села Половинкино на передовой.
Напомним, за прошедшие сутки, 6 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ.
5 ноября оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Один военный получил ранения.