На передовой погиб 20-летний военный из Львовской области

Сегодня в Луганской области погиб 20-летний военный из Львовской области Олег Свинарик.

Об этом пишет zaxid.net.

Олег Свинарик служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде.

Фото: zaxid.net

Погибший родом из села Арламовская Воля Мостиского района.

Как сообщил участник боевых действий на Донбассе, волонтер Владимир Правосудов (Штурм) парень погиб в 6:00 утра в районе села Половинкино на передовой.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ .

5 ноября оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Один военный получил ранения.