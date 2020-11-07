СБУ разоблачила в Ровенской области схему фейковых назначений на руководящие должности в полиции

Злоумышленники уверяли, что могут пролоббировать назначение на любые руководящие должности в областной Нацполиции.

Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи руководящих должностей в ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Выяснилось, что сделку устроил действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками.

Фото: пресс-служба Нацполиции
"Злоумышленники, прикрываясь якобы существующими связями в «высоких кабинетах», уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности в системе областной Нацполиции", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции
За возможность возглавить ведомство от действующих сотрудников полиции просили 500 тысяч долларов США. Назначение на должности руководителей подразделений полиции оценивалось от 50 до 100 тысяч американских долларов.

Фото: пресс-служба Нацполиции
Правоохранители задержали работника Нацполиции вместе с сообщником, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вблизи одного из торговых центров Ровно, при получении первой части средств в размере 25 000 долларов США. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, в Донецкой области двух высокопоставленных чиновников облпотребсоюза поймали на взятке 2,5 млн грн.

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила участника транснациональной организованной преступной группировки, которая причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

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