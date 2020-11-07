СБУ разоблачила в Ровенской области схему фейковых назначений на руководящие должности в полиции
Злоумышленники уверяли, что могут пролоббировать назначение на любые руководящие должности в областной Нацполиции.
Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи руководящих должностей в ГУ Нацполиции в Ровенской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Выяснилось, что сделку устроил действующий сотрудник Нацполиции области вместе с сообщниками.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним, в Донецкой области двух высокопоставленных чиновников облпотребсоюза поймали на взятке 2,5 млн грн.
Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила участника транснациональной организованной преступной группировки, которая причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.