СБУ разоблачила в Ровенской области схему фейковых назначений на руководящие должности в полиции

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила участника транснациональной организованной преступной группировки, которая причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, в Донецкой области двух высокопоставленных чиновников облпотребсоюза поймали на взятке 2,5 млн грн .

Злоумышленники уверяли, что могут пролоббировать назначение на любые руководящие должности в областной Нацполиции.