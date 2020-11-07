Активисты провели акцию около дома главы КСУ (обновлено)

Сегодня активисты провели акцию "Автопробег к дому главы КСУ: Тупицкий - вали в Ростов!".

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

Ее организаторами стали Автомайдан и Центр Противодействия Коррупции.

Акция началась у входа на стадион "Динамо" в Киеве . К дому главы КСУ Александра Тупицкого в г. Васильков Киевской области отправилось 40 автомобилей.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

"Призываем все проукраинские силы, всех людей со здравым смыслом забыть о политике, ссорах, обидах и присоединиться к акции. Сейчас решается, будем ли мы и наши дети жить в цивилизованной стране или в олигархате "русского мира", - говорится в сообщении организаторов автопробега в соцсети Facebook.

Они напомнили, что в минувшую пятницу они принесли в здание Конституционного суда "билет в Ростов, ведь именно там место для судей-предателей, которые отменили е-декларирование. Однако судьи КСУ так и не воспользовались своим билетом и продолжают рассматривать законы, отмена которых поставит под угрозу европейское будущее нашего государства".

Правоохранители сначала перекрыли улицу и не пропускали активистов к дому.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Обновление. Позже участников автопробега все же пропустили к забору дома.

Они установили виселицу и зажгли файеры. Скандировали «Слава Украине, Тупицкого в отставку».

Также на виселице оставили напоминание, что именно глава КСУ первый должен уйти в отставку, а за ним - и все судьи.

После завершения акции виселицу разобрали и убрали.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Напомним, 30 октября под Конституционным Судом прошел митинг "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов". Из-за большого количества участников акции правоохранителям пришлось перекрывать движение, поскольку люди не помещались на пешеходной зоне.

Организаторами митинга выступили "Движение сопротивления капитуляции", Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE, Transparency International Ukraine, "Автомайдан" и "Ю-контрол".

Некоторые участники митинга зажгли файеры и надували презервативы. Протестующие кричали: "Позор!". За ограду Конституционного Суда перебросили дымовые шашки.