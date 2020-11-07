Нацполиция взяла под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.

Нацполиция взяла под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении
Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция берет под свою охрану официальные представительства Азербайджана и Армении.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он напомнил, что сегодня ночью в полицию Харьковской области поступило сообщение о том, что здание Почетного консульства Азербайджанской Республики обстреляли неизвестные.

Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - подчеркнул Клименко.

В то же время, как пишет Українська правда, МИД Азербайджана заявил, что "нападение следует рассматривать в контексте угроз радикальных сил Армении".

"Учитывая недавние угрозы радикальных армянских сил дипломатическим миссиям Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз", - говорится сообщении.

Напомним, сегодня ночью в Харькове обстреляли Почетное консульство Азербайджана. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках.

В Консульстве сообщили о 6 выстрелах, разбитом окне и входных дверях. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.

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