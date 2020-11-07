Правоохранители перекрыли дорогу перед митингующими у дома главы КСУ

Правоохранители перекрыли улицу и не пропускают людей к дому главы Конституционного Суда Украины.

Правоохранители перекрыли дорогу перед митингующими у дома главы КСУ (обновляется)
Фото: Вікторія Герасимчук

Правоохранители перекрыли улицу и не пропускают участников акции "Автопробег к дому главы КСУ: Тупицкий - вали в Ростов!" к дому главы Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщил Lb.ua.

Отметим, акция началась сегодня утром в Киеве возле входа на стадион "Динамо". Организуют ее Автомайдан и Центр Противодействия Коррупции.

"Призываем все проукраинские силы, всех людей со здравым смыслом забыть о политике, ссорах, обидах и присоединиться к акции. Сейчас решается, будем ли мы и наши дети жить в цивилизованной стране или в олигархате "русского мира", - говорится в сообщении организаторов автопробега в соцсети Facebook.

Они напомнили, что в минувшую пятницу они принесли в здание Конституционного суда "билет в Ростов, ведь именно там место для судей-предателей, которые отменили е-декларирование. Однако судьи КСУ так и не воспользовались своим билетом и продолжают рассматривать законы, отмена которых поставит под угрозу европейское будущее нашего государства".

Напомним, 30 октября под Конституционным Судом прошел митинг "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов". Из-за большого количества участников акции правоохранителям пришлось перекрывать движение, поскольку люди не помещались на пешеходной зоне.

Организаторами митинга выступили "Движение сопротивления капитуляции", Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE, Transparency International Ukraine, "Автомайдан" и "Ю-контрол".

Некоторые участники митинга зажгли файеры и надували презервативы. Протестующие кричали: "Позор!". За ограду Конституционного Суда перебросили дымовые шашки.

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