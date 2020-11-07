В самых крупных городах Грузии введут комендантский час

Запретят и пешие прогулки, и поездки в общественном транспорте и на собственных автомобилях.

С понедельника, 9 ноября, в самых крупных городах Грузии ограничат передвижение граждан в вечернее время, заявила вице-премьер правительства Грузии Майя Цкитишвили.

Об этом пишет apsny.ge.

В частности, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти передвижения граждан ограничиваются с 22:00 до 5:00.

Запретят и пешие прогулки, и поездки в общественном транспорте и на собственных автомобилях.

«Ограничение не коснется только международных автомобильных перевозок и, конечно, по согласованию с оперативным штабом, тех, кто перемещается для работы в стратегически важных медицинских, фармацевтических и медийных структурах и услугах доставки», - добавил Цкитишвили.

Напомним, с 11 ноября всем пассажирам, которые летят из Украины во Францию, перед посадкой в самолет надо будет предоставить отрицательный результат тестирования на COVID-19.