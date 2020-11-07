Словакия закрывает пункты пропуска на границе с Украиной из-за ковида

Ограничения вводятся из-за повышения уровня заболеваемости COVID-19 в Словакии и Украине.

Словакия закрывает пункты пропуска на границе с Украиной из-за ковида
Фото: пресслужба ДПСУ

С 9 ноября Словакия закрывает пункты пропуска на границе с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Ограничения вводятся из-за повышения уровня заболеваемости COVID-19 в Словакии и Украине.

С 9:00 (по киевскому времени) будет временно закрыт пункт пропуска «Вельке Слеменце», с украинской стороны - «Малые Селменцы».

Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска «Убля», с украинской стороны - «Малый Березный».

В пункте пропуска «Вышне Немецке», с украинской стороны - «Ужгород», пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).

Все путешествующие при въезде в Словакию должны проходить антигенный тест и после этого идти на самоизоляцию.

"От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые направляются через территорию Словакии транзитом, и, в соответствии с исключениями Указа Управления здравоохранения Словацкой Республики или письменного исключения", - пояснили пограничники.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.

Напомним, Словакия на протяжении 7 ноября второй раз протестирует все население на коронавирус.

Тестирование повторно проведут примерно на половине территории страны, в регионах с наибольшим количеством инфицированных, выявленных в первом раунде.

В первом этапе национальной программы тестирования на коронавирус приняли участие более 3,6 миллиона жителей Словакии.

Более одного процента протестированных получили положительные результаты теста. В стране проводят тесты на антигены, которые дают результат за 15-30 минут. Их считают менее надежными, чем ПЦР-тесты. Те, кто получит отрицательный результат, смогут свободно передвигаться по стране.

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