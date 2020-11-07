В Вооруженных силах ковидом заболели еще 216 человек

По состоянию на 7 ноября в ВСУ коронавирусом болеют 2 134 человека.

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 216 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 7 ноября в ВСУ коронавирусом болеют 2 134 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 4 568 человек, летальных случаев - 19.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 398 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 26 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 ноября в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 316, медработников - 519.

Госпитализированы - 1470 человек, летальных случаев - 187, выписаны - 8 685 украинцев.

6 ноября Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за отсутствие масок во время карантина в общественных помещениях и транспорте. Штраф составит от 170 до 255 грн.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.