Послы Германии и Франции в Украине прокомментировали открытие КПВВ "Счастье"

Они приняли участие в рабочей поездке президента Владимира Зеленского в Луганскую область.

Послы Германии и Франции в Украине прокомментировали открытие КПВВ "Счастье"
Фото: Твіттер Етьєна де Понсена

Послы Германии и Франции в Украине назвали открытие нового пропускного пункта "Счастье" в Луганской области одним из конкретных результатов последнего саммита "Нормандской четверки".

Соответствующие заявления появились на страницах дипломатов в Twitter.

Отметим, они приняли участие в рабочей поездке президента Владимира Зеленского в Луганскую область.

Новый контрольный пункт въезда-выезда должен начать работу 10 ноября. Здесь, в частности, будет работать отделение «Ощадбанка», почта и Центр предоставления административных услуг.

"КПВВ "Счастье": один из конкретных результатов последнего саммита "Нормандской четверки". Очень современный и привлекательный. Я надеюсь, что многие люди с неподконтрольных территорий скоро могут воспользоваться этими услугами! Важный шаг в борьбе за сердца людей!", - написала в твиттере посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

КПВВ Щастя : один з конкретних результатів останнього саміту N4. Дуже сучасний і привабливий! Я сподіваюся, що багато людей з не-підконтрольних території скоро можуть використатися цими послугами! Важливий крок в боротьбі за серце людей! pic.twitter.com/yjSmc3Vpfc

— Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 6, 2020

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен отметил, что КПВВ "Счастье" облегчит повседневную жизнь людей. "Реализация одного из решений "Нормандского" саммита в Париже. Браво, Украина!", - заявил посол.

Heureux d'?tre avec @ZelenskyyUa sur le point de passage de Chtchastia sur la ligne de contact #Donbass. Ouverture le 10/11. Il facilitera la vie des habitants. F?licitations pour le travail r?alis?. Une d?cision importante du sommet de Paris N4 d?c 2019 entre en ?uvre. Bravo ?? pic.twitter.com/jKedsG6Na9

— Etienne de Poncins (@EdePoncins) November 6, 2020

Напомним, 10 ноября в Луганской области должен открыться КПВВ "Золотое".

Ранее командование ООС сообщило, что из-за распространения коронавируса приостанавливает пропуск на КПВВ "Станица Луганская" до 15 ноября.

19 октября сообщалось, что оборудование дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье уже почти завершено. Его сооружение осуществляется в два этапа. Сначала - обустраивается пешеходное сообщение, потом - автомобильное.

Единственный автомобильный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области КПВВ "Золотое" закрыли в 2016 году.

Сейчас в Луганской области открыт только один КПВВ - в Станице Луганской. В июне через этот КПВВ линию соприкосновения с временно оккупированной территории Луганской области пересекло 14 500 человек и более 600 единиц техники.

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