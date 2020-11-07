ОАСК просят отменить результаты опроса Зеленского

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

В Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором истец требует признать противоправным и отменить результаты опроса, инициированного Владимиром Зеленским и проведенного во время местных выборов 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ответчиком в иске выступают президент Украины Владимир Зеленский и политическая партия "Слуга народа".

"По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, 23 октября Окружной административный суд Киева отказался признать противоправным объявление президентом Украины Владимиром Зеленским проведения всенародного опроса.

Ранее эксперты подвергали сомнению законность проведения инициированного президентом Зеленским опроса. Так, в частности, в Комитете избирателей Украины отметили, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

Известно также, что интервьюеры, которые должны были проводить опрос, присутствовали только возле 55% избирательных участков.

Полиция расследует информацию о привлечении несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского.