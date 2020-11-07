ОАСК просят отменить результаты опроса Зеленского

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

ОАСК просят отменить результаты опроса Зеленского
ОАСК
Фото: unn.com.ua

В Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором истец требует признать противоправным и отменить результаты опроса, инициированного Владимиром Зеленским и проведенного во время местных выборов 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ответчиком в иске выступают президент Украины Владимир Зеленский и политическая партия "Слуга народа".

"По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, 23 октября Окружной административный суд Киева отказался признать противоправным объявление президентом Украины Владимиром Зеленским проведения всенародного опроса.

Ранее эксперты подвергали сомнению законность проведения инициированного президентом Зеленским опроса. Так, в частности, в Комитете избирателей Украины отметили, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

Известно также, что интервьюеры, которые должны были проводить опрос, присутствовали только возле 55% избирательных участков.

Полиция расследует информацию о привлечении несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
Блок рекламы


Похожие новости
Рада завернула законопроект Зеленского о зачислении судей старого Верховного Суда в новыйРада завернула законопроект Зеленского о зачислении судей старого Верховного Суда в новый
В МОН отреагировали на планы Зеленского предоставить льготы детям умерших от COVID-19 медиковВ МОН отреагировали на планы Зеленского предоставить льготы детям умерших от COVID-19 медиков
Профильный комитет одобрил законопроект Зеленского о роспуске КСУ, - нардепПрофильный комитет одобрил законопроект Зеленского о роспуске КСУ, - нардеп
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
Арахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект Зеленского о роспуске КСУАрахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект Зеленского о роспуске КСУ
"Европейская Солидарность" не допустит прохождения через парламент законопроекта Зеленского по КС, - Порошенко"Европейская Солидарность" не допустит прохождения через парламент законопроекта Зеленского по КС, - Порошенко
Представитель Зеленского в КС: РоSSия через "агентов влияния" атаковала украинское антикоррупционное законодательствоПредставитель Зеленского в КС: РоSSия через "агентов влияния" атаковала украинское антикоррупционное законодательство
Качура заявил, что не поддержит законопроект Зеленского о роспуске КСУКачура заявил, что не поддержит законопроект Зеленского о роспуске КСУ
Стефанчук пообещал результаты анонсированного Зеленским аудита государства на этой неделеСтефанчук пообещал результаты анонсированного Зеленским аудита государства на этой неделе
Тимошенко прокомментировала заявление Совета Европы относительно законопроекта ЗеленскогоТимошенко прокомментировала заявление Совета Европы относительно законопроекта Зеленского
Последние новости
Подгружаем последние новости