Глава администрации президента США заболел коронавирусом, - Bloomberg

Медоуз заболел коронавирусом "в кругу близких советников после выборов во вторник".

Глава администрации президента США Марк Медоуз получил положительный тест на COVID-19.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Медоуз заболел коронавирусом "в кругу близких советников после выборов во вторник".

Глава аппарата Белого дома поддерживал близкий контакт с президентом США Дональдом Трампом, который также переболел коронавирусом.

Также коронавирус обнаружили у помощника Трампа по предвыборной кампании Ника Трейнера.

Напомним, в начале октября пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани сообщила, что получила положительный результат тестирования на коронавирус.

Положительный тест на COVID-19 также получила близкая помощница президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала президента в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.

Тесты на ковид также сдали вице-президент США Майк Пенс и его жена, а также глава Минфина США Стивен Мнучин. Их тесты показали отрицательный результат.

Госсекретарь Майк Помпео, который находился в европейском турне, тоже сдал анализ на коронавирус COVID-19, его результаты отрицательные.