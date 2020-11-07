На выборах мэра Киева явка составила 34%

Киевская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) огласила данные о явке избирателей на выборах мэра Киева, которые выиграл действующий мэр Виталий Кличко (на фото). На выборы пришли 722 846 человек, что составляет 34,32% от количества избирателей.

Об этом KV стало известно из протокола Киевской городской ТИК о результатах голосования на выборах Киевского городского головы.

В соответствии с документом, по заказу столичной ТИК было изготовлено 2 151 294 протокола. Из них 1 428 448 протоколов были погашены участковыми комиссиями как неиспользованные.

В списки избирателей было включено 2 105 892 человека,бюллетени получили 722 846 человек. При этом участие в голосовании приняли 722 805 человек.

Как уточняется, 7 268 бюллетеней были признаны недействительными.

Напомним, на выборах мэра Киева , которые состоялись 25 октября, выиграл действующий мэр Киева Виталий Кличко. За него отдали голоса 50,52% проголосовавших избирателей.