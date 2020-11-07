РоSSия изменила порядок въезда для жителей ОРДЛО, Украина выразила протест

В МИД такие действия роSSийской стороны расценивают как очередной элемент агрессии по отношению к Украине.

Президент РоSSии Владимир Путин позволил жителям ОРДЛО пересекать границу с РФ исключительно по "паспортами" "ДНР/ЛНР". Ранее для въезда нужно было предъявить такой "документ" вместе с украинским паспортом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В украинском ведомстве такой шаг назвали очередной попыткой роSSийских властей легализовать незаконную выдачу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины документов и регистрационных знаков транспортных средств жителям этих районов, а также предоставление им роSSийского гражданства в упрощенном порядке.

В МИД такие действия роSSийской стороны расценивают как очередной элемент агрессии по отношению к Украине.

"Противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам роSSийской стороны по минским договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и Трехсторонней контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в сообщении.

В МИД отметили, что Украина не признает кремлевские указы относительно так называемого "признания документов и регистрационных знаков" и "упрощенного порядка" предоставление гражданства РоSSии жителям ОРДЛО. МИД также выразил решительный протест роSSийской стороне с направлением соответствующей ноты.

Кроме того, в МИД обратились к странам-союзникам с призывом усилить санкции против РоSSии. Украина намерена поднять этот вопрос на международных платформах, в том числе в рамках ООН , ОБСЕ и Совета Европы.

В прошлом году Путин подписал указ, разрешающий получить роSSийское гражданство в упрощенном порядке. Воспользоваться процедурой могут украинцы, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.