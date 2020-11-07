Канада вслед за ЕС ввела санкции против Беларуси
Внесение в "черный список" предусматривает замораживание активов на территории Канады, запрет на сотрудничество с ее гражданами и запрет на въезд в Канаду.
Канада в координации с Европейским союзом вводит дополнительные санкции в отношении еще 13 чиновников Беларуси.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства международных дел Канады.
Список лиц, попавших под санкции:
- Игорь Сергиенко - глава Администрации президента Беларуси;
- Алексей Волков - председатель Государственного комитета судебных экспертиз;
- Иван Станиславович Тертель - председатель Комитета государственной безопасности;
- Иван Носкевич - председатель Следственного комитета;
- Роман Мельник;
- Андрей Равка - государственный секретарь Совета безопасности Беларуси;
- Сергей Аземша - заместитель председателя Следственного комитета Беларуси;
- Андрей Смаль - заместитель председателя Следственного комитета;
- Андрей Павлюченко;
- Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь Александра Лукашенко;
- Игорь Бузовский - заместитель главы Администрации президента Беларуси;
- Сергей Зубков - командир спецподразделения "Альфа";
- Петр Миклашевич - председатель Конституционного Суда Беларуси.
Внесение в список санкций предусматривает замораживание активов фигурантов на территории Канады, а также запрет для граждан и компаний Канады заключать сделки с этими лицами или предоставлять им финансовые или связанные с ними услуги. Фигурантам "черного списка" также запрещен въезд в Канаду.
"После фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года правительство Беларуси проводит систематическую кампанию репрессий и государственного насилия против общественных протестов и деятельности оппозиционных групп. Канада по-прежнему глубоко обеспокоена документально подтвержденными сообщениями о нарушениях прав человека, в том числе нарушениями свободы прессы, свободы выражения мнений и мирных собраний", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Напомним, сегодня Европейский Союз ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, причастных к репрессиям против граждан после выборов в стране.