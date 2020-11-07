Канада вслед за ЕС ввела санкции против Беларуси

Внесение в "черный список" предусматривает замораживание активов на территории Канады, запрет на сотрудничество с ее гражданами и запрет на въезд в Канаду.

Канада вслед за ЕС ввела санкции против Беларуси
Фото: Travelcalendar

Канада в координации с Европейским союзом вводит дополнительные санкции в отношении еще 13 чиновников Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства международных дел Канады.

Список лиц, попавших под санкции:

  • Игорь Сергиенко - глава Администрации президента Беларуси;
  • Алексей Волков - председатель Государственного комитета судебных экспертиз;
  • Иван Станиславович Тертель - председатель Комитета государственной безопасности;
  • Иван Носкевич - председатель Следственного комитета;
  • Роман Мельник;
  • Андрей Равка - государственный секретарь Совета безопасности Беларуси;
  • Сергей Аземша - заместитель председателя Следственного комитета Беларуси;
  • Андрей Смаль - заместитель председателя Следственного комитета;
  • Андрей Павлюченко;
  • Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь Александра Лукашенко;
  • Игорь Бузовский - заместитель главы Администрации президента Беларуси;
  • Сергей Зубков - командир спецподразделения "Альфа";
  • Петр Миклашевич - председатель Конституционного Суда Беларуси.

Внесение в список санкций предусматривает замораживание активов фигурантов на территории Канады, а также запрет для граждан и компаний Канады заключать сделки с этими лицами или предоставлять им финансовые или связанные с ними услуги. Фигурантам "черного списка" также запрещен въезд в Канаду.

"После фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года правительство Беларуси проводит систематическую кампанию репрессий и государственного насилия против общественных протестов и деятельности оппозиционных групп. Канада по-прежнему глубоко обеспокоена документально подтвержденными сообщениями о нарушениях прав человека, в том числе нарушениями свободы прессы, свободы выражения мнений и мирных собраний", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Напомним, сегодня Европейский Союз ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, причастных к репрессиям против граждан после выборов в стране.

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