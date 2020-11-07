Зеленский назвал условие проведения выборов на Донбассе
Он сообщил, что отсутствие безопасных условий исключает возможность проведения демократических, цивилизованных, прозрачных выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведению выборов на Донбассе должно предшествовать освобождение оккупированных территорий и создание безопасных условий в их пределах.
Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба главы государства.
"Я считаю, что выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное - деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть", - сказал Зеленский.
Он сообщил, что отсутствие безопасных условий исключает возможность проведения демократических, цивилизованных, прозрачных выборов.
"Без нормальной ситуации безопасности туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии ... Так о каких выборах тогда говорить?" - отметил он.
По мнению Зеленского, пошаговый мирный план, который Украина предложила к рассмотрению на заседании Трехсторонней контактной группы, дает возможность "все это сделать, чтобы там весной провести выборы".
"Но это не главный вопрос", - подчеркнул президент.
Напомним, 5 ноября глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.