Зеленский назвал условие проведения выборов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведению выборов на Донбассе должно предшествовать освобождение оккупированных территорий и создание безопасных условий в их пределах.

Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я считаю, что выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное - деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что отсутствие безопасных условий исключает возможность проведения демократических, цивилизованных, прозрачных выборов.

"Без нормальной ситуации безопасности туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии ... Так о каких выборах тогда говорить?" - отметил он.

По мнению Зеленского, пошаговый мирный план, который Украина предложила к рассмотрению на заседании Трехсторонней контактной группы, дает возможность "все это сделать, чтобы там весной провести выборы".

"Но это не главный вопрос", - подчеркнул президент.

Напомним, 5 ноября глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.