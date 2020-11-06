Заместителю главы одного из сельсоветов Киевщины сообщили о подозрении в нападении на нардепа Сюмар

Правоохранители сообщили заместителю главы Петропавловско-Борщаговского сельского совета о подозрении в препятствовании деятельности народного депутата Виктории Сюмар (на фото). Ранее нардеп посетила сельсовет, чтобы выяснить причины длительного подсчета результатов голосования. Однако нардепа вытолкали оттуда за плечи.

О том, что замглавы одного из сельсоветов получил сообщение о подозрении, KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

Следователи Киево-Святошинского отдела полиции по процессуальному согласованию Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении должностному лицу Петропавловско-Борщаговского сельского совета по ч. 1 ст. 351 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, ранее один из сельских советов Киево-Святошинского района посетила депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар выяснить причины длительного подсчета результатов голосования. Однако нардепа вытолкали оттуда за плечи.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 351 (Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас уже второму фигуранту сообщено о подозрении. Подозрение о препятствовании деятельности народного избранника накануне сообщили другому служащему Петропавловско-Борщаговского сельского совета.

Ранее нардеп Сюмар опубликовала фото с места нападения.