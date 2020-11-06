Глава Винницкой ОГА заболел коронавирусом

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил, что заболел коронавирусом.

Борзов написал в фейсбуке, что 6 ноября ковидную пневмонию подтвердила компьютерная томография.

"Да, я тоже попал в статистику инфицированных. И прошу винничан: берегите себя и окружающих. Для коронавируса не имеет значения ваш социальный статус, должность или профессия. Заразиться может кто угодно", - отметил он.

Глава облгосадминистрации отметил, что Винницкая область впервые на карантинной карте имеет красную зону - город Казатин и Тывровский район. На грани красной зоны - Винница. Остальная часть области остается в оранжевой.

Как сообщали, к переходу в красную карантинную зону близки пять областных центров - Тернополь, Северодонецк, Винница, Киев и Херсон.

К "красному" уровню дополнительно отнесены 198 административных единиц из 23 областей, на 86 больше чем на предыдущей неделе. В частности, все 28 административных единиц Житомирской области и 31 административная единица Полтавской области отнесены к "красному" уровню в связи с тем, что у них пять дней загруженность коек превышает 75%. Также в "красный" уровень добавили два областных центра - Краматорск и Запорожье.

Как сообщали, с понедельника, 9 ноября, вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне.