В Донецкой области двух высокопоставленных чиновников облпотребсоюза поймали на взятке 2,5 млн грн

За эту сумму они "пообещали" предоставить разрешение на приобретение складских помещений по заниженной стоимости.

Служба безопасности Украины уличила двух высокопоставленных чиновников Мариупольского межрайонного учреждения облпотребсоюза и Донецкого областного союза потребительских товаров в получении большой суммы взятки.

Фото: СБУ

Пресс-центр СБУ информирует, что разоблаченные сотрудниками спецслужбы чиновники требовали более 2,5 миллиона гривен от местного предпринимателя. За эту сумму они "пообещали" предоставить ему разрешение на приобретение складских помещений по заниженной стоимости.

Обоих взяточников задержали в Мариуполе во время передачи всей суммы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении и избрания судом меры пресечения.

Ранее в ноябре заместителя главы Закарпатского облсовета поймали на взятке в более чем полмиллиона гривен.

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