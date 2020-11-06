Пять областных центров близки к переходу в красную зону, - Ляшко

Пять областных центров - в частности Тернополь, Северодонецк, Винница, Киев и Херсон - близки к переходу в красную карантинную зону.

Об этом по результатам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

По словам заместителя министра, указанные облцентры перейдут в "красную" зону карантинных ограничений уже на следующей неделе, если в них сохранится текущая динамика заболеваемости.

"К "красному" уровню дополнительно отнесены 198 административных единиц из 23 областей, что на 86 больше, чем на предыдущей неделе. В частности, все 28 административных единиц Житомирской области и 31 административная единица Полтавской области отнесены к "красному" уровню в связи с тем, что у них пять дней подряд загруженность коек превышает 75%. Также к "красному" уровню добавились два областных центра – Краматорск и Запорожье", - добавил Ляшко.

Как сообщали, с понедельника, 9 ноября, вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне.

На территории всей страны будут запрещены массовые мероприятия с более чем 20 лицами, перевозки общественным транспортом пассажиров в большем количестве, чем мест для сидения, запрет посещения мест торговли с количеством посетителей более одного на 10 квадратных метров. Рестораны и кафе могут работать только на вынос и с заполненностью до 50%, запрещены дискотеки, ограничены плановые госпитализации, запрещен выезд детей на оздоровительный отдых.

Напомним, разделение по карантинным ограничениями в Украине действует с 1 августа.