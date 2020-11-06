Столичные власти обновили перечень клиник для больных COVID-19
Столичные власти обновили перечень клиник для больных COVID-19. Общее количество коек в данных клиниках составляет 4 849.
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Согласно документу, столичные власти определили специализированными госпитальными базами три клиники с общим количеством коек – 106.
Кроме того, 26 клиник определены под госпитальные базы I и II волн с общим количество коек – 4 743.
Таким образом, общее количество коек во всех видах госпитальных баз столицы составляет 4 849.
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Напомним, в Киеве за минувшие сутки, 5 ноября, зафиксировано рекордное количество новых носителей коронавируса. У 1002 человек обнаружен коронавирус. 14 больных умерли.
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