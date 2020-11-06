Столичные власти обновили перечень клиник для больных COVID-19

Столичные власти обновили перечень клиник для больных COVID-19

Столичные власти обновили перечень клиник для больных COVID-19. Общее количество коек в данных клиниках составляет 4 849. 

Об этом KV стало известно из распоряжения столичного руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 5 ноября 2020 года № 76. 

Согласно документу, столичные власти определили специализированными госпитальными базами три клиники с общим количеством коек – 106. 

Кроме того, 26 клиник определены под госпитальные базы I и II волн с общим количество коек – 4 743. 

Таким образом, общее количество коек во всех видах госпитальных баз столицы составляет 4 849. 

Как сообщала KV, в столице закрыты на карантин 3 школы и 13 детских садов. Болеют коронавирусом 654 школьника и 602 педагога. Телеканал “Киев” транслирует серию программ для школьников на истанционном обучении.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки, 5 ноября, зафиксировано рекордное количество новых носителей коронавируса. У 1002 человек обнаружен коронавирус. 14 больных умерли. 

Фото: pravda.com.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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