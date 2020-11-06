Нардепа Иванчука поймали на "кнопкодавстве"

Народного депутата из группы "Доверие", мажоритарщика из Ивано-Франковской области Андрея Иванчука уличили в неличном голосовании в Верховной Раде.

Как сообщает Движение ЧЕСТНО, это 51-й факт "кнопкодавства", зафиксированный активистами в ВРУ 9-го созыва, и второй факт, который подпадает под ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающую уголовную ответственность за голосование вместо другого нардепа в парламенте.

Андрей Иванчук предпринял кнопкодавство на пленарном заседании Верховной Рады 5 ноября во время голосования по принятию за основу законопроекта №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

На видео Рух ЧЕСНО можно увидеть, как Иванчук стоит боком в ложе, держа руки около двух пультов для голосования в двух разных рядах. Судя по табло в зале ВРУ, на кнопку "за" на первом, ближайшем пульте депутат нажал почти сразу, как только начался отсчет 10 секунд, отведенных на голосование. Ближе к завершению этого времени Иванчук протягивает левую руку туда, где расположен другой пульт, и на мгновение поворачивает голову в ту сторону. Через несколько мгновений это место также зажигается зеленым светом на табло.

Фото: chesno.org

Фото: chesno.org

Судя по схеме размещения нардепов в сессионном зале ВРУ, Иванчук проголосовал на местах, закрепленных за ним самим и членом фракции "Европейская солидарность" Олегом Синюткой. Однако Синютка в этот день отсутствовал на обоих пленарных заседаниях. Он баллотируется на должность городского головы Львова и уже готовится ко второму туру выборов.

В ЧЕСТНО напоминают, что технические особенности системы "Рада-3" позволяют народным депутатам голосовать с любого места в сессионном зале. Это означает, что Иванчук кнопкодавил вместо какого-то другого нардепа, однако установить, вместо кого именно, пока невозможно.

Иванчук - нардеп трех созывов подряд и один из рекордсменов по кнопкодавству в Верховной Раде. На сегодня больше всего фактов нарушения им процедуры личного голосования Рух ЧЕСТНО зафиксировал в парламенте 8-го созыва, где Иванчук был заместителем главы фракции "Народный фронт". В целом, начиная с 2014 года, депутат кнопкодавил почти сотню раз. Последний раз ЧЕСТНО поймал Иванчука на неличном голосовании в декабре 2019-го.

Напомним, 16 января 2020 года вступил в силу закон № 404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование. Он вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. За кнопкодавство нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо сначала доказать в суде. Органом предварительного расследования в таких производствах является Госбюро расследований, но внести сведения в ЕРДР, то есть дать старт следствию, может только генпрокурор.