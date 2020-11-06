В Киевраду прошли семь партий

В Киевраду по результатам выборов депутатов проходят семь партий.

Об этом сообщили на брифинге территориальной избирательной комиссии.

Это ОПЗЖ (7,81%), "Европейская солидарность" (20,52%), "Единство Омельченко" - 8,74%, "Голос" (5,97), "Слуга народа" (7,53), УДАР - 19,98%, "Батькивщина" (7,49%).

Остальные голоса распределились следующим образом:

Партия Шария - 2,71%

"Наш край" - 0,50%

"Волна" - 0,21%

"Пропозиция" - 0,24

"Победа Пальчевского" - 4,56%

РПЛ - 0,33%

Экопартия Березы - 0,64

"Команда Левченко" - 1,12%

"Сила и честь" - 3,31%

"За будущее" - 0,74%

Партия Национального эгоизма - 0,09%

"Экологическая альтернативная" - 0,65

"Вместе - сила" - 0,09%

"Правый сектор" - 0,37%

"Общественное движение Николая Томенко" - 1,51%

"Демократична сокира - 1,63%

"Свобода" - 3,14%

Напомним, что кандидата от партии УДАР Виталия Кличко официально объявили победителем выборов городского головы Киева в первом туре. Он набрал 50,52% голосов.

За Ирину Верещук от "Слуги народа" проголосовал 39 321 человек. За Кличко - 365 161 голос. За Александра Попова (ОПЗЖ) - 68 757, за Сергея Притулу от "Голоса" - 56 900.

В голосовании приняли участие более 722 тысяч избирателей. Были признаны недействительными более 7000 бюллетеней.