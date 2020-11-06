В Киевраду прошли семь партий

Наибольшее количество голосов получила "Европейская солидарность".

В Киевраду прошли семь партий
Фото: kmr.gov.ua

В Киевраду по результатам выборов депутатов проходят семь партий.

Об этом сообщили на брифинге территориальной избирательной комиссии.

Это ОПЗЖ (7,81%), "Европейская солидарность" (20,52%), "Единство Омельченко" - 8,74%, "Голос" (5,97), "Слуга народа" (7,53), УДАР - 19,98%, "Батькивщина" (7,49%).

Остальные голоса распределились следующим образом:

  • Партия Шария - 2,71%
  • "Наш край" - 0,50%
  • "Волна" - 0,21%
  • "Пропозиция" - 0,24
  • "Победа Пальчевского" - 4,56%
  • РПЛ - 0,33%
  • Экопартия Березы - 0,64
  • "Команда Левченко" - 1,12%
  • "Сила и честь" - 3,31%
  • "За будущее" - 0,74%
  • Партия Национального эгоизма - 0,09%
  • "Экологическая альтернативная" - 0,65
  • "Вместе - сила" - 0,09%
  • "Правый сектор" - 0,37%
  • "Общественное движение Николая Томенко" - 1,51%
  • "Демократична сокира - 1,63%
  • "Свобода" - 3,14%

Напомним, что кандидата от партии УДАР Виталия Кличко официально объявили победителем выборов городского головы Киева в первом туре. Он набрал 50,52% голосов.

За Ирину Верещук от "Слуги народа" проголосовал 39 321 человек. За Кличко - 365 161 голос. За Александра Попова (ОПЗЖ) - 68 757, за Сергея Притулу от "Голоса" - 56 900.

В голосовании приняли участие более 722 тысяч избирателей. Были признаны недействительными более 7000 бюллетеней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевсовет прошли 7 партий, первое место у “Европейской солидарности” (видео)В Киевсовет прошли 7 партий, первое место у “Европейской солидарности” (видео)
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
В Украине уже избрали 20 мэров и восемь горсоветов, - ЦИКВ Украине уже избрали 20 мэров и восемь горсоветов, - ЦИК
Садовый заявил, что его семья заболела COVID-19Садовый заявил, что его семья заболела COVID-19
В городской совет Днепра проходят шесть партий - экзит-полВ городской совет Днепра проходят шесть партий - экзит-пол
"Слуга народа" опоздала с партийным строительством, - Потураев"Слуга народа" опоздала с партийным строительством, - Потураев
На Донбассе оккупанты семь раз нарушили "тишину". Украинские военные открыли огоньНа Донбассе оккупанты семь раз нарушили "тишину". Украинские военные открыли огонь
Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 выплатили компенсацииСемьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 выплатили компенсации
В Сумах одна семья идет на выборы от трех партийВ Сумах одна семья идет на выборы от трех партий
Алиев заявил, что армия Азербайджана "взяла под контроль" город и семь сел Нагорного КарабахаАлиев заявил, что армия Азербайджана "взяла под контроль" город и семь сел Нагорного Карабаха
Последние новости
Подгружаем последние новости