В Киевраду прошли семь партий
Наибольшее количество голосов получила "Европейская солидарность".
В Киевраду по результатам выборов депутатов проходят семь партий.
Об этом сообщили на брифинге территориальной избирательной комиссии.
Это ОПЗЖ (7,81%), "Европейская солидарность" (20,52%), "Единство Омельченко" - 8,74%, "Голос" (5,97), "Слуга народа" (7,53), УДАР - 19,98%, "Батькивщина" (7,49%).
Остальные голоса распределились следующим образом:
- Партия Шария - 2,71%
- "Наш край" - 0,50%
- "Волна" - 0,21%
- "Пропозиция" - 0,24
- "Победа Пальчевского" - 4,56%
- РПЛ - 0,33%
- Экопартия Березы - 0,64
- "Команда Левченко" - 1,12%
- "Сила и честь" - 3,31%
- "За будущее" - 0,74%
- Партия Национального эгоизма - 0,09%
- "Экологическая альтернативная" - 0,65
- "Вместе - сила" - 0,09%
- "Правый сектор" - 0,37%
- "Общественное движение Николая Томенко" - 1,51%
- "Демократична сокира - 1,63%
- "Свобода" - 3,14%
Напомним, что кандидата от партии УДАР Виталия Кличко официально объявили победителем выборов городского головы Киева в первом туре. Он набрал 50,52% голосов.
За Ирину Верещук от "Слуги народа" проголосовал 39 321 человек. За Кличко - 365 161 голос. За Александра Попова (ОПЗЖ) - 68 757, за Сергея Притулу от "Голоса" - 56 900.
В голосовании приняли участие более 722 тысяч избирателей. Были признаны недействительными более 7000 бюллетеней.