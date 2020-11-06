Минцифры запустило образовательный сериал об искусственном интеллекте

Проект реализован в партнерстве и при поддержке Фонда Восточная Европа и правительства Швейцарии.

Министерство цифровой трансформации запустило на платформе "Дія.Цифрова освіта" образовательный сериал об искусственном интеллекте.

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

"В сериале вы узнаете, что такое на самом деле искусственный интеллект, какую пользу он приносит, какие риски связаны с использованием технологий и как такие технологии используют украинские и международные компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реализован в партнерстве и при поддержке Фонда Восточная Европа и правительства Швейцарии. Его цель - объяснить, что происходит с искусственным интеллектом, развенчать популярные мифы и заинтересовать использовать базовые алгоритмы в работе украинских бизнесов.

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что искусственный интеллект - это технология, которая уже активно используется во многих сферах жизни, но полноценного понимания о ней у граждан не хватает.

"Существует много примеров использования алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогают и врачам, и инженерам, и военным, и другим специалистам. Благодаря образовательному сериалу украинцы смогут ближе познакомиться с этой увлекательной темой", - сказала она.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал, что министерство начнет использовать программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта "Кассандра" для анализа вероятности повторного нарушения закона преступником.

В январе 2019 года сообщалось, что компания Facebook выделит 7,5 млн долларов на создание центра исследований для изучения этических проблем, связанных с искусственным интеллектом. Проект поможет продвинуться в области изучения этики новых технологий и исследования фундаментальных этических проблем, затрагивающих применение и влияние искусственного интеллекта. Исследование продлится пять лет.