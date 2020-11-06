У мэра Вышгорода на Киевщине обнаружили коронавирус

У мэра Вышгорода Киевской области обнаружили коронавирус. Результаты теста Алексей Момот (на фото) выложил в соцсети.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Вышгорода Алексея Момота на его странице в соцсети Facebook.

“И меня “тегнуло”, – сообщил он.

Момот не сообщил подробности о своем самочувствии.

Напомним, 3 ноября Вышгородская районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуация на внеочередном заседании приняла решение до 17 ноября ограничить доступ в здание Вышгородского городского совета. Такое решение комиссия приняла в связи с массовым заболеванием сотрудников горсовета коронавирусной болезнью.

Фото: страница Алексея Момота