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2020-11-06
У мэра Вышгорода на Киевщине обнаружили коронавирус
У мэра Вышгорода Киевской области обнаружили коронавирус. Результаты теста Алексей Момот (на фото) выложил в соцсети.
Об этом
“И меня “тегнуло”, – сообщил он.
Момот не сообщил подробности о своем самочувствии.
Напомним, 3 ноября Вышгородская районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуация на внеочередном заседании приняла решение до 17 ноября ограничить доступ в здание Вышгородского городского совета. Такое решение комиссия приняла в связи с массовым заболеванием сотрудников горсовета коронавирусной болезнью.
Фото: страница Алексея Момота
Оксана Олейникова, КиевВласть