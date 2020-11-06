Новостей.COM ⇒
2020-11-06
Выборы мэра Киева выиграл Кличко (видео)
На выборах мэра Киева, которые состоялись 25 октября, выиграл действующий мэр Киева Виталий Кличко. За него отдали голоса 50,52% проголосовавших избирателей.
Об этом
Как сообщила Валентина Королькова, за Виталия Кличко проголосовал 365 361 избиратель. Таким образом, он набрал 50,52% голосов.
Напомним, зампредседателя Киевской ТИК Николай Нилов заявил, что по состоянию на 3 ноября ТИК “приняла и учла” сведения о результатах голосования на местных выборах 25 октября по 7 округам, обработаны результаты выборов по 56% избирательных участков в столице.
Фото:
Александр Кравченко, КиевВласть