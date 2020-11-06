Выборы мэра Киева выиграл Кличко (видео)

На выборах мэра Киева, которые состоялись 25 октября, выиграл действующий мэр Киева Виталий Кличко. За него отдали голоса 50,52% проголосовавших избирателей.

Об этом KV стало известно из брифинга главы Киевской территориальной избирательной комиссии Валентины Корольковой.

Как сообщила Валентина Королькова, за Виталия Кличко проголосовал 365 361 избиратель. Таким образом, он набрал 50,52% голосов.

Напомним, зампредседателя Киевской ТИК Николай Нилов заявил, что по состоянию на 3 ноября ТИК “приняла и учла” сведения о результатах голосования на местных выборах 25 октября по 7 округам, обработаны результаты выборов по 56% избирательных участков в столице.