Бульдога выбрали мэром города в штате Кентукки

Бульдога выбрали мэром города в штате Кентукки

Мэра-собаку в городе избирают уже не первый раз. Но в этом году на мероприятии была рекордная явка, а у кандидата — самый большой процент голосов. Вот только, похоже, он не сильно рад свалившимся на него полномочиям

Рэббит-Хэш — это статитически обособленная местность в штате Кентукки. Это значит, что там не может быть собственного мэра и органов власти. Но, видимо, жить без мэра людям стало скучно и в 1998 году они впервые устроили «выборы мэра». Каждому предлагалось проголосовать за собаку-кандидата. При этом за голос считался каждый пожертвованный доллар.

После первых выборов организаторам удалось собрать несколько тысяч долларов, которые пошли на восстановление церкви. Полномочия каждого «мэра» ограничили четырьмя годами. Первые две собаки, однако, не дожили до конца своего срока. Зато третий мэр — бордер-колли Люси Лу — «отсидела» на посту целых два срока, после чего «ушла в отставку».

Теперь в Рэббит-Хэше избрали нового «мэра» — французского бульдога по имени Уилбур. На «выборах» он набрал рекордное количество голосов-долларов — 13 143. Уилбур сместил с поста действующего мэра Бриннета Полтро — питбуля, которого спасли жители поселения и избрали своим собачьим мэром в 2017 году. Собранные деньги, по словам организаторов мероприятия, пойдут на восстановление местных исторических зданий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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