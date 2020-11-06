Порошенко призвал избирать судей КС только после проверки Советом международных экспертов

Экс-президент предложил отменить конкурс.

Порошенко призвал избирать судей КС только после проверки Советом международных экспертов
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал применить при назначении новых судей Конституционного Суда процедуру, которая была применена во время конкурса в Высший Антикоррупционный суд. По его убеждению, это позволит восстановить доверие и к КСУ, и к Украине в целом, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, «Европейская Солидарность» внесла в Верховную Раду проект закона, согласно которому в установлении соответствия кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины критериям добропорядочности принимают участие члены Общественного совета международных экспертов, образованного в соответствии с Законом «О Высшем антикоррупционном суде».

«Мы все слышали обращение Зеленского и монобольшинства о том, что процедура назначения судей КСУ будет кардинально изменена, изменена через механизм привлечения иностранных советников, через привлечение Общественного совета доброчестности для того, чтобы дополнительно к профессиональным знаниям - так же, как мы это сделали при формировании высшего Антикоррупционного суда, - мы имели гарантированный механизм непопадания сомнительных личностей в КСУ», - отметил Петр Порошенко.

«Мы предложили, что сейчас у парламента есть две вакансии, мы должны сформировать изменения в законодательство, и сегодня я благодарю тех народных депутатов из фракции, которые подписались. Для того, чтобы комиссия по Совету доброчестности с участием международных советников взяла на себя функцию помощи и президенту, и высшей судейской власти, и Верховной Раде для того, чтобы каждая кандидатура прошла проверку на доброчестность, восстановив доверие к Украине и к украинской Конституции во всем мире», - отмечает Порошенко.

«У меня просьба сейчас конкурс отменить, поставить закон, который сегодня зарегистрирован, на голосование, сформировать процедуру, когда мы привлекаем комиссию по доброчестности к назначению судей КСУ, и после этого вернуться к назначению возможно этих достойных людей. Это поможет им быть в Конституционном Суде Украины нового качества», - убежден пятый Президент.

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