Зеленский с рабочей поездкой прибыл на Донбасс

Глава государства встретится с военнослужащими на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область. Он ознакомился с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе.

21 октября около 100 народных депутатов из фракции "Слуга народа" выехали на Донбасс с рабочей поездкой, которая продолжалась два дня.

Ранее в интервью четырем украинским телеканалам Зеленский отметил, что он уверен в том, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.