Зеленский с рабочей поездкой прибыл на Донбасс

Глава государства встретится с военнослужащими на передовой

Зеленский с рабочей поездкой прибыл на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область. Он ознакомился с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе.

21 октября около 100 народных депутатов из фракции "Слуга народа" выехали на Донбасс с рабочей поездкой, которая продолжалась два дня.

Ранее в интервью четырем украинским телеканалам Зеленский отметил, что он уверен в том, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский на презентации экономического аудита государства: "Украина не больна. Она была слишком скромной"Зеленский на презентации экономического аудита государства: "Украина не больна. Она была слишком скромной"
В офисе президента рассматривают "разные пути" прекращение войны на Донбассе, - ЕрмакВ офисе президента рассматривают "разные пути" прекращение войны на Донбассе, - Ермак
Зеленский передал Национальную академию госуправления от ГУД в МинобразованияЗеленский передал Национальную академию госуправления от ГУД в Минобразования
На Донбассе в результате сброса ВОГ-17 с БПЛА ранен украинский военныйНа Донбассе в результате сброса ВОГ-17 с БПЛА ранен украинский военный
Оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили мирные договоренностиОккупанты на Донбассе шесть раз нарушили мирные договоренности
Оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огняОккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня
Владимир Зеленский откладывает проблемы на потом – Андрей БогданВладимир Зеленский откладывает проблемы на потом – Андрей Богдан
Владимир Зеленский может инициировать проверку СБУ в Конституционном судеВладимир Зеленский может инициировать проверку СБУ в Конституционном суде
Зеленский уволил первого заместителя главы ОП Трофимова и назначил его своим советникомЗеленский уволил первого заместителя главы ОП Трофимова и назначил его своим советником
ТКГ согласовала четыре новых точки разведения сил на ДонбассеТКГ согласовала четыре новых точки разведения сил на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости