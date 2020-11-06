Украинские товары не имеют полноценного доступа к госзакупкам в ЕС

Выступая на онлайн-конференции "Торговые войны: искусство защиты", вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина признала, что украинские товары не имеют полноценного доступа к государственным закупкам в ЕС несмотря на действующее соглашение. Об этом сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook .



По его словам, чиновница сослалась на переговоры, которые она в настоящее время якобы проводит с целью обеспечения этого доступа.



Д.Кисилевский напомнил, что еще в 2016 году Украина присоединилась к GPA - соглашению ВТО о государственных закупках. "По этому соглашению Украина полностью открыла доступ импортным товарам в своих государственных закупках. А украинские товары должны получить доступ к государственным закупкам ЕС. Тем более, что Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA) охватывает вопросы государственных закупок, в частности, предусматривает улучшенный доступ к рынку ЕС", - сказал он.



Однако на самом деле открытие доступа к госзакупкам как в рамках GPA, так и в DCFTA, состоялось в одностороннем порядке со стороны Украины, подчеркивает Д.Кисилевский.



"Именно это и признала Ольга Стефанишина своим заявлением, - отметил нардеп. – Статистические данные это подтверждают: проникновение импорта в госзакупки нашей страны составляет 38%, а аналогичный показатель в Евросоюзе - 8%. То есть присоединение Украины к соглашению GPA является профанацией, а реальные условия присоединения противоречат экономическим интересам Украины".



"Утверждение вице-премьера, что регистрация в Верховной Раде законопроекта о локализации препятствует переговорам о том, что по ее собственным словам уже существует с 2016 года, абсурдно", - сказал он.



Д.Кисилевский также заявил о намерении инициировать отчет О.Стефанишиной на заседании комитета о реальном состоянии доступа украинских товаров к государственным закупкам ЕС по соглашению GPA и DCFTA, а также о ходе переговоров.

