Украинские товары не имеют полноценного доступа к госзакупкам в ЕС

Украинские товары не имеют полноценного доступа к госзакупкам в ЕС

Выступая на онлайн-конференции "Торговые войны: искусство защиты", вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина признала, что украинские товары не имеют полноценного доступа к государственным закупкам в ЕС несмотря на действующее соглашение. Об этом сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, чиновница сослалась на переговоры, которые она в настоящее время якобы проводит с целью обеспечения этого доступа.

Д.Кисилевский напомнил, что еще в 2016 году Украина присоединилась к GPA - соглашению ВТО о государственных закупках. "По этому соглашению Украина полностью открыла доступ импортным товарам в своих государственных закупках. А украинские товары должны получить доступ к государственным закупкам ЕС. Тем более, что Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA) охватывает вопросы государственных закупок, в частности, предусматривает улучшенный доступ к рынку ЕС", - сказал он.

Однако на самом деле открытие доступа к госзакупкам как в рамках GPA, так и в DCFTA, состоялось в одностороннем порядке со стороны Украины, подчеркивает Д.Кисилевский.

"Именно это и признала Ольга Стефанишина своим заявлением, - отметил нардеп. – Статистические данные это подтверждают: проникновение импорта в госзакупки нашей страны составляет 38%, а аналогичный показатель в Евросоюзе - 8%. То есть присоединение Украины к соглашению GPA является профанацией, а реальные условия присоединения противоречат экономическим интересам Украины".

"Утверждение вице-премьера, что регистрация в Верховной Раде законопроекта о локализации препятствует переговорам о том, что по ее собственным словам уже существует с 2016 года, абсурдно", - сказал он.

Д.Кисилевский также заявил о намерении инициировать отчет О.Стефанишиной на заседании комитета о реальном состоянии доступа украинских товаров к государственным закупкам ЕС по соглашению GPA и DCFTA, а также о ходе переговоров.



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