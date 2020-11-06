Песков заверил, что 68-летний президент "не имеет проблем со здоровьем и не собирается в отставку".

Британский таблоид The Sun утверждает, что президент РФ Владимир Путин может уйти в отставку в начале 2021 года из-за опасений его близких, что у него болезнь Паркинсона.

Соответствующая информация со ссылкой на собственные источники обнародована на портале The Sun.

По данным издания, Путина уговаривает уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей президента РФ . Кроме того, издание приводит примеры того, как Путин держит ручку или чашку, в которой, как считают источники, могло быть обезболивающее, а также он сжимает подлокотник стула, что может свидетельствовать о болевых ощущениях.

The Sun отмечает, что слухи о готовящейся отставке Путина усилились в начале недели, когда в Госдуме РФ был предложен законопроект о "пожизненной неприкосновенности" для президента.

Фото: thesun.co.uk

Ранее роSSийский профессор Валерий Соловей также предположил, что у Путина могут быть симптомы болезни Паркинсона. Соловей утверждает, что Путин намерен обнародовать свои планы по передаче власти в январе следующего года. Профессор также сообщил, что Путин вскоре должен назначить нового премьер-министра, который может стать его преемником.

В Кремле отреагировали на статью The Sun и назвали ее слухами и ерундой. В комментарии СМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что 68-летний президент "не имеет проблем со здоровьем и не собирается в отставку".

Напомним, Путина избрали на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков на посту он стал главой правительства, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин был вновь избран президентом, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

В июле 2020 года Путин подписал указ о публикации новой Конституции РФ , которая позволит ему остаться у власти до 2036 года.

Очередные президентские выборы в РоSSии состоятся в 2024 году. Путину тогда будет 71 год. Президентский срок в РоSSии - шесть лет, так что если Путин доживет, то в 2036 году ему будет 83.