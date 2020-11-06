В Раде не хватило голосов назначить нардепа Юрия Павленко судьей КСУ

Верховная Рада (ВР) не назначила по своей квоте судей Конституционного суда Украины (КСУ) на заседании в пятницу, 6 ноября. Среди четырех кандидатов от разных фракций в рейтинговом голосовании победил нардеп Юрий Павленко (фракция “Оппозиционная платформа – За жизнь”, на фото), но минимально необходимых для его назначения 226 голосов не набралось.

Об этом KV стало известно в ходе пленарного заседания ВР 6 ноября 2020 года.

На должность судьи КСУ по парламентской квоте претендовали Юрий Павленко (представление фракции "Оппозиционная платформа – "За жизнь"), Ольга Боднар-Петровская (представление фракции ВО "Батькивщина"), Николай Сирый (представление фракции "Европейская солидарность") и Наталья Денисенко (представление фракции "Голос").

В ходе рейтингового голосования, когда определялся самый сильный кандидат, голоса распределились так:

Юрий Павленко – 154;

Ольга Боднар-Петровская – 126;

Николай Сирый – 97;

Наталья Денисенко – 38.

После этого состоялось итоговое голосование за кандидата, который в рейтинге стал первым. Здесь требовалось минимум 226 голосов. Однако Юрий Павленко набрал только 100 голосов “за” и назначен судьей КСУ не был.

После этого спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по избранию претендентов на должность судьи КСУ по парламентской квоте.

Ранее появилась информация о том, что сегодня ВР будет назначать двух судей КСУ. Однако в итоге не назначила ни одного.

В состав КСУ входят 18 судей. Президент, ВР и съезд судей назначают по 6 судей. Сейчас в составе КСУ 15 судей. Вакантными остаются две должности судей по квоте Рады и одна – по квоте съезда судей.

Напомним, что 27 октября КСУ обнародовал решение , которым признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона "О предотвращении коррупции".

Отменить это решение и прекратить полномочия судей КСУ президент хочет через ВР, но голосов за внесенный в Раду президентский законопроект, по имеющимся данным, пока не хватает даже во фракции “Слуги народа”.

Параллельно глава ВР Дмитрий Разумков тоже внес в Раду в соавторстве с более чем ста нардепами законопроект, призванный вернуть полномочия НАБУ по электронному декларированию, но этот проект закона не содержит нормы о прекращении полномочий состава КСУ.

При этом, Владимир Зеленский не исключает роспуска нынешней ВР, если настанет "политический коллапс".