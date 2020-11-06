"Киборг" Шараскин принес присягу народного депутата

Он стал депутатом "Голоса" вместо Вакарчука.

"Киборг" Шараскин принес присягу народного депутата
Андрій Шараскін
Фото: Скріншот відео

Ветеран войны на Донбассе, "киборг" Андрей Шараскин принес присягу народного депутата от партии "Голос" вместо Святослава Вакарчука, сложившего мандат в июне.

Это произошло на заседании Верховной Рады в пятницу, 6 ноября.

"Дай, Боже, здоровья. Народ Украины, депутаты, депутата, побратимы, посестры, председатель, заместители. Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказал Шараскин с трибуны.

Напомним, 26 июня партия "Голос" провела внеочередной съезд, на котором было принято решение прекратить депутатские полномочия Вакарчука. Сам он объявил о решении уйти из Верховной Рады еще 11 июня, но парламент отказался поддержать его заявление (хотя в тот же день депутаты проголосовали за сложение мандата депутатом Ольгой Бельковой). Тогда Вакарчук вышел из фракции, дав "Голосу" право самостоятельно забрать у него мандат.

10 октября Центральная избирательная комиссия признала Шараскина народным депутатом от партии "Голос" вместо Вакарчука.

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