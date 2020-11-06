НАБУ требует немедленного решения конституционного кризиса в Украине

"Решения, принятые судьями КСУ в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией, вызывают беспокойство".

НАБУ требует немедленного решения конституционного кризиса в Украине
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро призывает решить конституционный кризис для восстановления эффективной работы антикоррупционных органов.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Решения, принятые судьями Конституционного Суда Украины в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией, вызывают беспокойство. Последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах", - говорится в заявлении.

НАБУ отмечает, что КСУ своими решениями "лишил его права через суд аннулировать кабальные для государства сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации".

"В итоге, из-за таких решений КСУ навсегда утрачена возможность возместить миллиарды убытков, нанесенных из-за коррупции", - говорится в сообщении.

В Бюро напомнили, что 17 сентября 2020 года КСУ признал неконституционными отдельные нормы Закона "О НАБУ" в части полномочий президента Украины. Отмечается, что хотя это решение не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, оно содержит угрозы для полноценной работы учреждения в будущем.

Из-за признания неконституционными полномочий президента, через менее чем полтора месяца вне правового поля окажутся такие вопросы, как: назначение и увольнение директора Национального бюро, осуществление независимого аудита институции и избрание и функционирование Совета общественного контроля при НАБУ.

Напомним, в августе КСУ признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко подписанием указа о назначении Сытника в 2015 году превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и относительно принятия решений КСУ.

В сентябре в Европарламенте заявляли об угрозе безвиза из-за способа отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда Рада с третьей попытки утвердила представителей в конкурсную комиссию. В Европарламенте заявили, что "украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и доброчестности, к выбору главы САП", поэтому украинская власть "ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,5 млрд евро".

28 октября КСУ обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября было фактически ликвидировано. С 19 часов НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

В ЕС призвали Украину навести порядок в антикоррупционной работе.

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