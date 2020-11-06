В Неваде проголосовали за новое определение брака в Конституции

62% жителей Невады выступают за такое определение: "Брак следует считать союзом между двумя людьми независимо от пола, а религиозные организации и духовенство вправе отказать в заключении брака".

Жители штата Невада, США , проголосовали за новое определение брака в Конституции штата.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"62% жителей Невады выступают за такое определение: "Брак следует считать союзом между двумя людьми независимо от пола, а религиозные организации и духовенство вправе отказать в заключении брака". 38% выступают против", - говорится в сообщении.

Формальный запрет на однополые браки на уровне Конституции штата действовал в Неваде с внесением соответствующей поправки 2002 года. В 2015 году Верховный суд США объявил, что подобные запреты противоречат Конституции страны, и обязал штаты осуществлять регистрацию брака однополых пар. Однако в ряде штатов внесенная ранее формулировка о запрете таких браков оставались в тексте местных конституций, и Невада стала первым из них, где было изменено определение термина.