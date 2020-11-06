Степанов заявил, что введение в Украине "черной" карантинной зоны не обсуждалось

Глава Минздрава назвал эту информацию фейком.

?Степанов заявил, что введение в Украине "черной" карантинной зоны не обсуждалось
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в настоящее время введение в Украине "черной" зоны карантина не обсуждалось.

Об этом он заявил на брифинге.

"Такое не обсуждалось, никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", - сказал он.

Однако, по информации источников LB.ua, Максим Степанов не участвовал в обсуждении возможности введения новой карантинной зоны, которое проходило в Офисе президента.

Напомним, 4 ноября стало известно, что в Украине могут ввести еще одну карантинную зону, в которой будет полный локдаун. Пока ее условное название - "черная зона".

Правительство также рассматривает вариант введения карантина выходного дня - с вечера пятницы до утра понедельника. Он предусматривает закрытие фудкортов, ресторанов, кроме работы на вынос. По словам Степанова, карантин выходного дня могут ввести со следующей недели.

До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин. Согласно последнему зонированию, почти вся страна - в оранжевой и красной зонах, в желтой осталась только часть Херсонской области. По данным Минздрава, сейчас к смягчению карантина не готова ни одна область.

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