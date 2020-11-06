Зеленский на презентации экономического аудита государства: "Украина не больна. Она была слишком скромной"

Презентуется также экономическая стратегия на следующие десять лет.

Зеленский на презентации экономического аудита государства: "Украина не больна. Она была слишком скромной"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации экономического аудита страны.

Аудит Зеленский назвал знаковым моментом для каждого украинца. Трансляция велась Офисом президента.

"Украина не больна. Все это время она была слишком скромна. Стеснялась мечтать ... Аудит - анализ наших комплексов", - заявил он.

Правительство уже начало работу над экономической стратегией до 2030 года. Она должна получить одобрение граждан и стать "экономической конституцией", отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что экономический аудит презентуется под лозунгом Rethink - переосмысление. По его словам, Украина потеряла 1 трлн долларов ВВП за 10 лет из-за постоянной смены векторов и коррупции. Земельный потенциал был не использован на 85 млрд долларов.

Неиспользованный потенциал водных ресурсов оценили в $ 12 млрд, лесов - $ 40 млрд, международную торговлю и транзит - 407 млрд долларов.

Напомним, что в октябре Владимир Зеленский заявил, что правительство провело экономический аудит государства, который будет презентован в ближайшее время.

Вчера Минэкономики представило аудит Госрезерва. Он обнаружил пропажу тысяч тонн запасов, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и финансовые махинации.

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