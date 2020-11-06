В Офисе президента хотят создать свободную экономическую зону на западе Украины

Сейчас проект свободной экономической зоны на западе Украины находится на стадии разработки.

В Офисе президента хотят создать свободную экономическую зону на западе Украины
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о планах власти создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, а и на территории западных областей Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

По его словам, сейчас проект свободной экономической зоны на западе Украины находится на стадии разработки. Этот вопрос еще будет обсуждаться на уровне экспертов и народных депутатов.

"Сегодня эти две зоны, эти две экономические возможности тоже должны сработать на объединение страны", - считает Ермак.

Напомним, вопрос о СЭЗ на Донбассе был одним из пяти в перечне опроса Зеленского в день местных выборов 25 октября.

В Офисе президента объяснили, что создание на неоккупированной части Донбасса специальных экономических условий повлияет на темпы и концепции действенной реинтеграции. Президент Владимир Зеленский уверен, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет содействовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Согласно результатам опроса КМИС, 45% украинцев выступают против создания СЭЗ на Донбассе, а 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос о том, что означает «свободная экономическая зона».

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