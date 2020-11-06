Страны Европы, КНР и США передали Киевщине гуманитарную помощь

Страны Европы, КНР и США передали Киевщине гуманитарную помощь

Киевская ОГА признала гуманитарной помощью два легковых автомобиля от дарителей из Литвы и Германии и передала безвозмездно в собственность лицам с инвалидностью и их семьям еще 74 автомобиля. Также Киевщина получила гуманитарный груз с медикаментами и защитными средствами из Китая и США. 

Об этом KV стало известно из распоряжения № 593, которые подписал председатель Киевской ОГА Василий Володин.

"Признать гуманитарной помощью легковые автомобили для обеспечения ими лиц с инвалидностью, которые находятся на учете для их получения, согласно приложению 1", – говориться в документе.

Согласно документу, Департамент соцзащиты населения при КОГА примет гуманитарную помощь в виде двух автомобилей из Литовской республики и Германии.

Ими обеспечат лица с инвалидностью, состоящих на учете.

Так, из Литвы Nissan Qashqai 2013 года выпуска передадут киевлянину Виталию Александровичу Синебок. Донорами выступили Юрий и Светлана Пугачевы. Из Германии от Александра Альперовича автомобиль Skoda Fabia 2013 года выпуска достанется также киевлянину, Ивану Семеновичу Гамарнику. 

Также передадут безвозмездно в собственность 44 автомобиля, которыми лица с инвалидностью пользовались более 10 лет. И еще бесплатно передадут в собственность членам семей, наследникам после смерти лиц с инвалидностью 30 гуманитарных автомобилей, которыми они были обеспечены через органы соцзащиты.

Кроме того, жителям Киевщины передадут в виде гуманитарной помощи грузы весом до 3 тонн. Согласно второму приложению документа, БФ "Надежда детям Украины", зарегистрированному в селе Трушки Белоцерковского района, передадут 1402 упаковки (ориентировочная стоимость 168 240 тыс. гривен) и 5330 упаковки (стоимость 639 600 тыс. гривен) крема "Аргедин Босналек". В качестве дарителя выступила компания из США "Юнифарм, ИНК".

Двести штук лобных термометров, 2 тыс. штук защитных костюмов и 10 тыс. штук  одноразовых медицинских хирургических масок Департаменту соцзащиты населения при КОГА подарит Управление иностранных дел Народного правительства провинции Гуандун (КНР). 

Напомним, в августе Народное муниципальное правительство города Гуанджоу подарило 100 тысяч одноразовых медицинских масок и 200 инфракрасных термометров Киеву. Гумпомощь состоит из медицинских масок и инфракрасных термометров. 

Фото: theengineer.markallengroup.com


Инна Михно, КиевВласть

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