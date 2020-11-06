Минэкономики: "Аудит Госрезерва подтвердил тотальное разворовывание запасов и миллионные убытки"

Аудит Госрезерва выявил полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривень, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и финансовые махинации.

Об этом сообщили на сайте Минэкономики.

В частности выявлены факты порчи зерна и невозможность его дальнейшего использования даже для кормов - на сумму 35,5 млн гривень. В сообщении Минэкономики говорится, что причиной является ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов. Сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как масса зерна на госпредприятиях - продукция 2010-2011 годов.

"Недостаток зерна только на одном из предприятий "Госрезерва" на сумму 27,9 млн гривень. Также следует отметить, что эта стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. То есть, на сегодня сумма убытков может составлять в несколько раз выше цифру" , - заявили в министерстве.

Проверка хранения продуктов питания показала, что на предприятиях хранятся товары продовольственной группы, сроки годности которых уже давно закончились. Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, начисляется на сумму более 100 млн грн.

Также на предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн.

"Что касается финансово-хозяйственной деятельности предприятий "Госрезерва", то сумма нарушений составила 31,4 млн грн. По аппарату Госрезерва - нарушения на 1,7 млн грн", - говорится в сообщении.

"То, что происходит в Госрезерве, недопустимо. Еще весной, когда я только пришел в министерство и начал узнавать о вопиющих фактах деятельности Госрезерва, мы инициировали проверку. Летом мы публично заявили, что аудит проводится и его результаты в обязательном порядке будут представлены всем - и журналистам, и правоохранительным органам. Ситуацию с Госрезервом, которую мы видим сейчас, надо в корне менять", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, что в июне 2020 года Кабмин сообщил, что проводит аудит Госрезерва за предыдущие годы. Инспекторы выезжали в регионы и проверяли запасы различной продукции. В частности, аудит выявил нехватку зерна на сумму более 800 млн гривень на Тернопольщине.