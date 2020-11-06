Карантин "выходного дня" могут ввести на следующей неделе, - Степанов

В выходные дни будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать.

Карантин "выходного дня" могут ввести на следующей неделе, - Степанов
Фото: Макс Требухов

Карантин "выходного дня" в Украине могут ввести уже со следующей недели. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни две, ни три недели. Поэтому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать", - сказал Степанов.

Он также отметил, что количество госпитализированных пациентов с COVID-19 с начала сентября выросла в 3,5 раза.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня - с вечера пятницы до утра понедельника.

Такой режим предполагает среди прочего закрытие фудкортов и запрет развлекательных мероприятий. Рестораны при этом будут работать только на вынос.

Напомним, до 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин. Согласно последнего зонирования, почти вся страна - в оранжевой и красной зонах, в желтой осталась только часть Херсонской области. К оранжевой зоне будут принадлежать 489 территориально-административных единиц (в том числе 13 областных центров). Это на 52 единицы больше, чем сейчас.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время к смягчению карантина не готова ни одна область.

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