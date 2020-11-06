В офисе президента рассматривают "разные пути" прекращение войны на Донбассе, - Ермак

Нынешняя украинская власть и дальше будет добиваться прекращения войны на Донбассе, но пути к этому могут быть разными.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

На вопрос о том, будет ли Украина прибегать к так называемому "плану Б" по разрешению ситуации на Донбассе, Ермак ответил, что власть никогда не откажется от планов по прекращению войны.

"Президент об этом говорил, и я об этом говорил, что мы не собираемся тратить годы для того, чтобы достичь нашей цели прекратить войну. Мы никогда не остановимся в отношении прекращения войны, но пути к этому прекращению (войны на Донбассе - ред.) могут быть разными ", - сказал он.

Ермак отметил, что сегодня Украина идет дипломатическим путем. Сейчас ведутся переговоры в нормандском формате и Минской Трехсторонней контактной группе.

"Есть дипломатический путь, который сегодня мы используем", - добавил он.

Напомним, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, що подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Ранее Кравчук заявлял, что РоSSия якобы "устала" от войны на Донбассе, поэтому шаги с украинской стороны могли бы дать "конкретные результаты".